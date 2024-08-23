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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 21:35 Güncelleme: 23.08.2024 - 21:40
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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt bölgesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim S. (38) yönetimindeki 16 RA 460 plakalı otomobil, kavşaktan Akpınar Caddesine dönüş yaptığı sırada İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mikayil Ö. (42) yönetimindeki 43 AAH 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan oğlu İbrahim Ö. (12) ağır yaralanırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Perihan S. (36) ile oğlu Muhammed Osman S.(3) ise hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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