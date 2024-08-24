Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, alkolmetreyi üflemesin

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 03:04 Güncelleme: 24.08.2024 - 03:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, alkolmetreyi üflemesin
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polislere dil dökerek, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi. Ekiplerin uğraşı sonucu alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilip, 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Oğuz S. (24) yönetimindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Nihat İ. (37) ve Adem S.'nin (19) hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

        ALKOLLÜ ÇIKTI 

        Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Oğuz S., güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polise, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi.

        Bir süre sonra ikna olan Oğuz S., alkolmetreyi üfledi. 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Prof. Dr. Akalın: Maymun çiçeğinde hijyen kuralları önemli
        Prof. Dr. Akalın: Maymun çiçeğinde hijyen kuralları önemli
        Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akalın, M çiçeği virüsünd...
        Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akalın, M çiçeği virüsünd...
        Sercan Yıldırım yeşil sahalara teknik adam olarak dönmeyi hedefliyor
        Sercan Yıldırım yeşil sahalara teknik adam olarak dönmeyi hedefliyor
        Eski erkek arkadaş şikayet etti, evde köpeklere işkence ortaya çıktı
        Eski erkek arkadaş şikayet etti, evde köpeklere işkence ortaya çıktı
        Sitede oynayan çocukların üzerine 'rahatsızlık veriyorlar' diye torpil attı
        Sitede oynayan çocukların üzerine 'rahatsızlık veriyorlar' diye torpil attı