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        Bursa'da 5 kaçak yapı yıkıldı

        BURSA'da, kaçak olduğu belirlenen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı, belediyeye bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:05
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        Bursa'da 5 kaçak yapı yıkıldı
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        BURSA'da, kaçak olduğu belirlenen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı, belediyeye bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

        Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Hacivat Mahallesi’nde kaçak ve depreme dayanıksız olduğunu tespit edilen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı hakkında yıkım kararı alındı. Demir profil malzemeden inşa edilen yapıların yıkımı, ekipler tarafından kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkımlarda, iş makinesi ve demir kesme aleti kullanıldı. Yıldırım Belediyesi'nin zabıta ekipleri, yıkım işlemleri sırasında bölgede hazır bulundu.

        Çevik kuvvet polisleri ve TOMA'nın da bulunduğu yıkımlarda ekipler, geniş güvenlik önemi aldı. Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, tepki gösterenler ise polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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