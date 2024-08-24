Evdeki işkenceden kurtarılan köpekleri, 11 dernek ve 32 kişi sahiplenmek istedi

BURSA’da E.D.C. (30) isimli kadının evinde işkenceden kurtarılan 2'si yavru 4 köpeği, 11 dernek ve 32 kişi sahiplenmek istedi. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, araştıracakları bir hayvansever derneğine köpekleri vermeyi düşündüklerini söyledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. isimli kadın, iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi, 2’si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet etti. Olay, E.D.C.'nin eski erkek arkadaşının, evde bulunan güvenlik kameralarını cep telefonu ile izledikten sonra, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. E.D.C.'nin, yavru ve yetişkin köpeklere bağırıp daha sonra da dakikalarca dövdüğü görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, soruşturma başlatırken, 2'si yavru olan 4 köpek, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınıp Sahipsiz Hayvanlar Barınağına bırakıldı. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenelerinde şiddet gördükleri belirlenen köpeklerden dişi olan yavrunun sol gözünde kanama tespit edildi.

YAVRULARA, SAHİPLENENLER İSİM VERECEK Telefonla DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, koruma altında tutuldukları süre içinde köpeklerin yaşadıkları travmanın etkisinden kurtulduklarını söyledi. Kayıtlarda, köpeklerden babanın adının 'Max', annenin isminin ise ‘Lille’ olarak yer aldığını belirten Özdemir, "Köpekler, savcılık talimatıyla, soruşturma kapsamında geçici olarak sahiplendirilecek. Hayvanları sahiplendirmek için 11 hayvan koruma derneği ile 32 kişiden talep aldık. Bunları değerlendireceğiz. Köpekleri hayvan koruma derneğine vermeyi düşünüyoruz. Savcılığın iznini alırsak” dedi. Özdemir, yavru köpeklere isimleri ise sahiplenen kişilerin verebileceğini sözlerine ekledi.