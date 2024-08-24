Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Komisyona takılan organ nakli ticareti sanıklarına 14'er yıla kadar hapis istemi

        BURSA'da, böbrek hastası İsrail vatandaşı Younis Kashakra (37), kardeşi Saber Kashakra (30) adına düzenlenen sahte pasaportla Suriye uyruklu İsmail El Torat'ın (31) donör olması için Ali Almuhammed (32) ile 40 bin dolara anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komisyona takılan organ nakli ticareti sanıklarına 14'er yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, böbrek hastası İsrail vatandaşı Younis Kashakra (37), kardeşi Saber Kashakra (30) adına düzenlenen sahte pasaportla Suriye uyruklu İsmail El Torat'ın (31) donör olması için Ali Almuhammed (32) ile 40 bin dolara anlaştı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, nakil öncesi sorgulamak üzere donör olarak çağrılan Saber Kashakra'nın yerine pasaporttaki fotoğraf ve bilgileri değiştirerek gelen İsmail El Torad’ı fark edince şüpheliler yakalandı. ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘organ ve doku ticareti suçlarından açılan davada mütalaa veren savcı, tutuksuz 4 sanık için 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezaları istedi.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından donörden organ nakli yapacak kişilerin araştırılması için kurulan komisyon, 40 bin dolar karşılığında sahte evrak düzenleyerek nakil yapmak isteyen 4 kişinin yakalanmasını sağladı. Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan böbrek hastası Younis Kashakra, böbrek nakli için sosyal medyada tanıştığı Bursa'da oturan Ali Almuhammed'den yardım istedi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Almuhammed'den para karşılığında donör bulma sözü alan Younis Kashakra, böbrek nakli konusunda resmiyette donör olarak göstereceği kardeşi Saber ile Bursa'ya geldi.

        BÖBREĞİNİ 15 BİN DOLARA SATIŞA ÇIKARMIŞ

        Younis Kashakra, kafeteryada buluştukları Ali Almuhammed'in, "Ben sana donör buldum. İlaçlarını da temin edeceğim. Yalnız, donör olacak kişinin fotoğraf ve kimlik bilgilerini kardeşinin pasaportuna eklememiz gerekiyor. Nakil gerçekleştikten sonra da 40 bin dolarınızı alırım" teklifini, kardeşiyle birlikte kabul etti. Bunun üzerine, Almuhammed, Adana'da yaşayan ve nakil için bir böbreğini 15 bin dolara satışa çıkartan İsmail El Torad' ile anlaştı. Almuhammed, sonraki gün Bursa'ya gelen vericiye, otel ve yemek giderleri için 2 bin lira verirken, fotoğraf ve kimlik bilgilerini de Saber Kashakra'nın pasaportuna yapıştırdı.

        Olay, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu nakil öncesi komisyonun, döner olarak Saber Kashakra'yı sorgulamak üzere çağırması sonucu ortaya çıktı. Toplantıya, Saber Kashakra'nın pasaportuna kimlik bilgilerini yükleyip, fotoğrafını yapıştırarak gelen İsmail El Torad, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Polis daha sonra, Kashakra kardeşleri kaldıkları otelde, Ali Almuhammed'i ise Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı. Adliyeye çıkartılan şüphelerden 3'ü tutuklanırken, İsmail El Torad ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SAVCI, TUTUKSUZ SANIKLARIN HAPİS CEZASINI İSTEDİ

        Savcılık soruşturmasının ardından sanıklar hakkında, Bursa 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan ilk duruşmada, Ali Almuhammed yöneltilen suçlamayı kabul etmezken diğer sanıklar ise Türkiye'de bu şekilde organ naklinin suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Mahkemede söz alan, Kashakra kardeşlerin avukatı Canan Kongur, “Müvekkilerden Younis, kronik böbrek hastası. Kardeşi Saber, böbreğinin birini ağabeyine vermeyi kabul etti. Bu nedenle Türkiye’ye geldiler. Suç işleme gibi bir amaçları yoktu. Evrakta gerçekleştirilen ‘sahtecilik’ suçu ile hiçbir ilgileri bulunmuyor. Onların dışında yapılan bir olay bu. Haberleri olsa, böyle bir riske asla girmezlerdi” dedi. Mahkeme hakimi, duruşma sonrası tutuklu üç sanığın da tahliyesini kararlaştırdı.

        Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Mütalaa veren savcı, sanıklar hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘organ ve doku ticaretin’ suçlarından 7 yıldan 14’er yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        Evdeki işkenceden kurtarılan köpekleri, 11 dernek ve 32 kişi sahiplenmek is...
        Evdeki işkenceden kurtarılan köpekleri, 11 dernek ve 32 kişi sahiplenmek is...
        Bursa'da sokaktaki tartışmada darbedilen genç hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da sokaktaki tartışmada darbedilen genç hastaneye kaldırıldı
        İnegöl'de direğe çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İnegöl'de direğe çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bursa'da 5 kaçak yapı yıkıldı
        Bursa'da 5 kaçak yapı yıkıldı
        6. Mudanya Kitap Fuarı açıldı
        6. Mudanya Kitap Fuarı açıldı
        Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, a...
        Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, a...