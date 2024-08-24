Bursa'da çocuk parkında yangın

İlçenin Eşref Dinçer Mahallesi Ulaşan Sokak'taki çocuk oyun parkında saat 14.00 sıralarında çocuklar, yedikleri yiyeceklerin atıklarını ateşe verdi. Bu sırada alevler parktaki plastik oyun aletlerine sıçradı. Göğe yükselen duman ilçenin birçok mahallesinden görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında parkta büyük çapta zarar oluştu.

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