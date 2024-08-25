Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi, Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman C. (49) yönetimindeki 16 BJB 708 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Rahat M. (40) yönetimindeki 16 NTA 14 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Mehmet M. (36), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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