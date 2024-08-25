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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 01:39 Güncelleme: 25.08.2024 - 01:40
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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi, Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman C. (49) yönetimindeki 16 BJB 708 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Rahat M. (40) yönetimindeki 16 NTA 14 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Mehmet M. (36), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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