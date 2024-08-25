Traktör devrildi; 1'i ağır, 6 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan akrabalarını alan Hasan Ç. (41), 16 Y 1298 plakalı traktörüyle yamaçtan inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünden çıkan traktör, arkasındaki römorkuyla devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile römorkta bulunan Ahmet M. (19), Selman D. (16), Ahmet Talha Ç. (16), Arda Ö. (18) ve Asiye A. (66) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Asiye A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.