Bursa'da sağanak ve dolu; ekinler zarar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallelerde bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak, kırsal Mezit ve Tahtaköprü mahallelerinde ise doluya döndü. Trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek, yağışın bitmesini bekledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, ekinler zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.