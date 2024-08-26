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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:45
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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.45 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi 504. Sokak'ta meydana geldi. Hakim H. (22) yönetimindeki 16 BCK 840 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Eren K. (26) yönetimindeki 16 BDZ 437 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Bayram S. (18) ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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