UNESCO dünya mirasındaki 700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu

ULUDAĞ'ın eteklerinde bulunan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi mimarisi, dar sokakları, cumbalı evleri ile yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Cumalıkızık'a gelenler, dünyanın en dar sokaklarından biri olarak tabir edilen Cinaralığı'nı görüp geçmeden köyden ayrılmıyor. Genişliği 80 santim olan bu yoldan yürüyenler, karşıdan biri geldiğinde aynı anda geçemeyecekleri için geri dönmek zorunda kalıyorlar.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Uludağ eteklerinde yer alan Cumalıkızık, Osmanlı Devleti'nin Bursa'daki ilk yerleşim bölgelerinden biri olarak biliniyor. 700 yıllık bir geçmişe sahip olan Cumalıkızık, Osmanlı sivil mimarisinin en önemli örneklerini bugünlere ulaştırıyor. Köydeki evlerin genellikle 3 katlı olduğu, üst katlardaki pencerelerin de cumbalı veya kafesli olarak tasarlandığı görülüyor. Evlerin beyaz, sarı, mor ve mavi renklerle boyalı olduğu dikkat çekerken, giriş kapılarındaki tokmaklar ve kulpların dövme demirden yapıldığı biliniyor. Dar, kaldırımsız ve taş döşemeli sokaklar da köyün karakteristik özellikleri arasında bulunuyor. Doğal güzelliği ile gezenleri hayran bırakan, 2014 yılında Bursa ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Cumalıkızık’ta, 170’e yakın tescillenmiş bina bulunuyor. Köy, yaklaşık olarak hafta içi 3 bin, hafta sonları ise 8 bin kişinin ziyaretine uğruyor.

‘UZAKTAN BAKTIĞINIZDA BİR ÇIKMAZ SOKAK GİBİ GÖZÜKÜYOR’ Cumalıkızık'ta ziyaretçilerden yoğun ilgi gören yerlerden biri olan Cinaralığı Sokağı. Yaklaşık 80 santimetre genişliğindeki dünyanın en dar sokaklarından biri olarak tabir edilen sokak, bu sebeple köye ziyarete gelenlerin uğrak noktası oluyor. Farklı yönden gelenlerin aynı anda geçemediği sokakta, uzun kuyruklar oluşuyor. Cinaralığı Sokağı'nın her gün yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cumalıkızık köyümüzün dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de Cinaralığı’dır. Cinaralığı yaklaşık 80 santimetre genişliğinde. Dünyanın en dar sokaklarından bir tanesidir. İstiklal Harbi'nde Yunan askerleri köyü bastığında köylüler camiye toplanıyor ve bir yolunu bulup camiden kaçan köylüler bu Cinaralığı’ndan kaçarak kurtuluyor. Çünkü Cinaralığı uzaktan baktığınızda bir çıkmaz sokak gibi gözüküyor. Dolayısıyla buraya kimsenin giremeyeceğini düşünerek Yunan askerleri de bakma ihtiyacı bile hissetmiyor. Bu şekilde köylülerde de tüm canlarını kurtarmış oluyorlar. Cinaralığı her gün yoğun bir ilgi görüyor” dedi.