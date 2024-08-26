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        Gölette mahsur kalan 6 keçi ile 1 köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sulama göletinde mahsur kalan 6 keçi ile 1 köpek, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:00
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        Gölette mahsur kalan 6 keçi ile 1 köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sulama göletinde mahsur kalan 6 keçi ile 1 köpek, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, İnegöl'ün Dipsizgöl Mahallesi'ndeki sulama göletinde meydana geldi. Gölet kenarından geçenler, gölet içerisinde mahsur kalan 6 keçi ile 1 köpeği gördü. İhbarla itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 gündür suda kaldıkları düşünülen hayvanları kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, halatlarla girdikleri göletten hayvanları tek tek çıkardı. Keçilerin sahibi, kulak küpelerinden tespit edildi. Deydinler Mahallesi'ndeki sürüden ayrılarak Dipsizgöle'e kadar gelen keçiler, sahibi Şerafettin Şimşek'e teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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