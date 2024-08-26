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        Kontrolden çıkan TIR şarampole yuvarlanıp alev aldı, sürücü yaralı kurtuldu

        BURSA'nın Kestel ilçesi Çevre Yolu'nda Hasan Gül'ün kullandığı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:05
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        Kontrolden çıkan TIR şarampole yuvarlanıp alev aldı, sürücü yaralı kurtuldu
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        BURSA'nın Kestel ilçesi Çevre Yolu'nda Hasan Gül'ün kullandığı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Alev alan TIR demir yığınına dönerken, sürücü son anda aracının kabininden çıkarak yaralı olarak kurtuldu.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu kırsal Karahıdır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine giden Hasan Gül'ün kullandığı 16 ACB 419 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle TIR yanmaya başlarken, yaralanan Gül, kabinden çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Gül'ü Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle TIR demir yığınına dönerken, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 dönümlük ağaçlık alan da yandı.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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