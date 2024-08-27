Husumetlisi ile kahvenin önünde oturan 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı İ.K. (43) ile olayla ilgisi olmayan, kahvenin önünde oturan 3 kişiyi tabancayla yaralayan Davut S. (38) yakalandı. Alacağı olduğu İ.K.'yi korkutmak istediğini söyleyen Davut S., “Masum insanları yaraladığım için üzgünüm. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Davut S. ile İ.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Davut S., belindeki ruhsatsız tabancasını çıkardı. Davut S., silahı görünce yakında bulunan kahvehaneye kaçan İ.K.'nin peşinden rastgele ateş etti. Kurşunlar, İ.K. ile kahvehanenin önündeki masada sohbet eden H.M., M.T. ve K.B.'ye isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 4 kişi tedavi altına alındı.