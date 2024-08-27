Ekipler, 16 saat sonra cansız bedenini buldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Rahmi Öztürk'ün (60), 16 saat süren çalışmalar sonucu armut bahçesinde cansız bedeni bulundu.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Rahmi Öztürk'ün (60), 16 saat süren çalışmalar sonucu armut bahçesinde cansız bedeni bulundu.
İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Rahmi Öztürk, bir daha geri dönmedi. Ailesi, cep telefonu ile de ulaşamayınca hayatından endişe ettiği Rahmi Öztürk'ün bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu. Öztürk için AFAD, İNDAK, İHH, ANDA'nın arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. 16 saat süren aramalar sonucu Öztürk'ün bir armut bahçesinde cansız bedeni bulundu. Cenaze inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Öztürk'ün kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.