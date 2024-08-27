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        Bursa'da orman yangını (2)

        YANGINA85 ARAÇ VE 302 PERSONELLE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYORBursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:40
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        Bursa'da orman yangını (2)
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        YANGINA85 ARAÇ VE 302 PERSONELLE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

        Bursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç ve 302 personelle karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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