Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı; o anlar kamerada

        BURSA'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

        Olay, Mudanya ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı. Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Altın tepsi
        Altın tepsi
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Mart ayında gelen 'Yaren' leylek göç yoluna çıktı
        Mart ayında gelen 'Yaren' leylek göç yoluna çıktı
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını
        Ekipler, 16 saat sonra cansız bedenini buldu
        Ekipler, 16 saat sonra cansız bedenini buldu