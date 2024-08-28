Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu
BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
BURSA’nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Cesedin Yalova’nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun (28) ile Hüseyin Piner'e (32) ait olup olmadığı araştırılıyor.
Mudanya’da bugün sabah saatlerinde vatandaşlar sahilde bir erkek cesedi bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.
Cesedin, 4 gün önce Yalova’nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner'e ait olup olmadığı araştırılıyor.
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