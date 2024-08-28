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        Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:35
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        Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu
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        BURSA’nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Cesedin Yalova’nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun (28) ile Hüseyin Piner'e (32) ait olup olmadığı araştırılıyor.

        Mudanya’da bugün sabah saatlerinde vatandaşlar sahilde bir erkek cesedi bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.

        Cesedin, 4 gün önce Yalova’nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner'e ait olup olmadığı araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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