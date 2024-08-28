Otomobil zeytin ağaçlarına çarptı; 1 ölü 3 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Cihangir Gündağ’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı. Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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