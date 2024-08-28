BursaOrman Bölge Müdürlüğü: İznik ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını bugün saat 14.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir.

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