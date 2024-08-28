Bursa'da yeni orman yangını

Mustafakemalpaşa ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 8 araç, 25 personel karadan, 1 helikopter de havadan müdahale ediyor.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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