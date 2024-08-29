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        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

        BURSA'nın Gürsu ilçesinde Selahattin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:10
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        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
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        BURSA'nın Gürsu ilçesinde Selahattin K. (55), tartıştığı oğlu A.K. (17) tarafından bıçakla öldürüldü. A.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

        Olay, saat 14.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye Antalya'dan 20 gün önce ailesi ile birlikte taşınan Selahattin K. ile oğlu A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.K., tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçakladı. Olay sırasında annenin iş yerinde olduğu öğrenilirken, sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selahattin. K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Selahattin. K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatılırken A.K.'nın emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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