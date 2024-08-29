Babasını döverek öldürdü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A. (27), tartıştığı babası Cihangir A.'yı (51) darbederek öldürdü. Cihangir A.'nın cansız bedeni eve gelen eşi Aysel A. (47) tarafından bulunurken, Ufuk A. gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Aysel A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihangir A.'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlendi.