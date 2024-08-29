Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Babasını döverek öldürdü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 03:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 03:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını döverek öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A. (27), tartıştığı babası Cihangir A.'yı (51) darbederek öldürdü. Cihangir A.'nın cansız bedeni eve gelen eşi Aysel A. (47) tarafından bulunurken, Ufuk A. gözaltına alındı. 

        Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Aysel A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihangir A.'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Polis ekipleri, o sırada evde olan Ufuk A.'yı ifadesi için polis merkezine götürdü. Ufuk A., polis merkezindeki ifadesinde, kavga ettiği babasını darbederek öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi

        Benzer Haberler

        Bursa'da oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
        Bursa'da oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
        Bursa'da bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü
        Bursa'da bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü
        Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu
        Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu
        Bursa'da yeni orman yangını
        Bursa'da yeni orman yangını
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü