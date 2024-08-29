Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Babasını döverek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, 'İtince düştü' dedi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten'i (51) döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını döverek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, 'İtince düştü' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten’i (51) döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk A. ifadesinde, “Babamla sürekli kavga ediyorduk. Olay akşamı nedenini bilmediğim bir sebeple yine kavga ettik. Kendisini itince düştü. Amacın omu öldürmek değil” dedi.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Ufuk Altınten ile babası Cihan Altınten arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Altınten, babasını dövdü. Bir süre sonra eve gelen Aysel Altınten (47), eşini yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Cihangir Altınten’in, yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gelen polis ekipleri, evdeki Ufuk Altınten’i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Cihangir Altınten’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KAVGANIN NEDENİNİ HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Altınten, “Babamla sürekli kavga ediyoruz. Olay akşamı, hatırlamadığım bir nedenden kolayı yine kavgaya tutuştuk. Bir ara kendisini ittim, yere düştü. Amacım onu öldürmek değildi” dedi, İşlemlerinin ardından Ufuk Altınten, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli

        Benzer Haberler

        24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 19 Eylül'de başlayacak
        24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 19 Eylül'de başlayacak
        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Bursa'da tanıtıldı
        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Bursa'da tanıtıldı
        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretle...
        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretle...
        Bursa'daki plajların tamamına yakınında suyun iyi kalitede olduğu belirlend...
        Bursa'daki plajların tamamına yakınında suyun iyi kalitede olduğu belirlend...
        İznik'teki orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü
        İznik'teki orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü
        Bursa'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı