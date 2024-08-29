Nilüfer Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımı'nın Porto Rikolu smaçörü evinde ölü bulundu (3)

SultanlarLiginde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımının Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Nilüfer Belediyespor:

"Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın, yeni transferi Pilar Marie Victoria Lopez’in ani ve beklenmedik vefatını derin bir üzüntü ile kamuoyuna duyuruyoruz. Sabah antrenmanına katılmayan sporcumuz teknik ekibin evine ulaşması sonucunda yatağında cansız yatarken bulunmuştur. Henüz genç yaşında, hem sporculuğu hem de karakteriyle örnek bir isim olan Pilar Marie Victoria’nın ani kaybı, hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz kısa süre içinde, takımımıza ve camiamıza olan katkılarını her zaman hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcumuzun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden ardından belirlenecektir."