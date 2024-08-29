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        Babasını döverek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, 'İtince düştü' dedi (2)

        TUTUKLANDI Bursa'nınİnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten'i (51) döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 21:38 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:40
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        Babasını döverek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, 'İtince düştü' dedi (2)
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        TUTUKLANDI 

        Bursa'nınİnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten’i (51) döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınten, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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