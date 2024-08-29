Babasını döverek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, 'İtince düştü' dedi (2)
TUTUKLANDI Bursa'nınİnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten'i (51) döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bursa'nınİnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten’i (51) döverek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınten, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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