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        Çaldığı motosikletleri saklarken yakalanıp, tutuklandı

        BURSA'da, çaldığı motosikletleri metruk binanın bahçesine saklayan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:50
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        Çaldığı motosikletleri saklarken yakalanıp, tutuklandı
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        BURSA'da, çaldığı motosikletleri metruk binanın bahçesine saklayan K.E. (36), kendisini takip eden polisi karşısında görünce, çaldığı bir başka motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansırken, 36 suç kaydı olduğu belirlenen K.E. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalınan kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Suçun işlendiği mahallede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin 36 ayrı suçtan kaydı bulunan K.E. olduğunu belirledi. Polis K.E.'yi, çaldığı bir başka motosikleti saklamak için metruk bir binanın bahçesine üzerini çalı çırpıyla kapatıp saklarken buldu. Ekipleri karşısında görünce çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan K.E., 'Hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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