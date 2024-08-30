Çaldığı motosikletleri saklarken yakalanıp, tutuklandı

BURSA'da, çaldığı motosikletleri metruk binanın bahçesine saklayan K.E. (36), kendisini takip eden polisi karşısında görünce, çaldığı bir başka motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansırken, 36 suç kaydı olduğu belirlenen K.E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalınan kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Suçun işlendiği mahallede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin 36 ayrı suçtan kaydı bulunan K.E. olduğunu belirledi. Polis K.E.'yi, çaldığı bir başka motosikleti saklamak için metruk bir binanın bahçesine üzerini çalı çırpıyla kapatıp saklarken buldu. Ekipleri karşısında görünce çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.