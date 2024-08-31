Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        El freni çekilmeyen otomobil, araca çarptı; o anlar kamerada

        BURSA'da sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil, park halindeki araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 31.08.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        El freni çekilmeyen otomobil, araca çarptı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil, park halindeki araca çarptı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Üçevler Mahallesi'nde oturan sürücü, yol kenarına park edip, el frenini çekmeye unuttuğu otomobilini temizlemek istedi. Bu sırada otomobilin hareketlendiğini fark eden sürücü, panik yaptı. Sürücünün durduramadığı otomobil, park halindeki araca çarptı. O anlar kameraya yansırken, araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

        Benzer Haberler

        Sigara tiryakisi 45 yıllık bağımlılıktan Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı...
        Sigara tiryakisi 45 yıllık bağımlılıktan Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı...
        Bursa'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Bursa'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şarkıcı Nilüfer Bursa'da konser verdi
        Şarkıcı Nilüfer Bursa'da konser verdi
        Bursa'da fener alayı ve Nilüfer konseri
        Bursa'da fener alayı ve Nilüfer konseri
        Bursa'da '30 Ağustos' coşkusu; Mustafa Sandal konser verdi
        Bursa'da '30 Ağustos' coşkusu; Mustafa Sandal konser verdi
        Mustafa Sandal, Bursa'da konser verdi
        Mustafa Sandal, Bursa'da konser verdi