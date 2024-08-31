El freni çekilmeyen otomobil, araca çarptı; o anlar kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Üçevler Mahallesi'nde oturan sürücü, yol kenarına park edip, el frenini çekmeye unuttuğu otomobilini temizlemek istedi. Bu sırada otomobilin hareketlendiğini fark eden sürücü, panik yaptı. Sürücünün durduramadığı otomobil, park halindeki araca çarptı. O anlar kameraya yansırken, araçta hasar oluştu.

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