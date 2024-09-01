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        'Tohum Kütüphanesi'nde 580 çeşit ürün

        BURSA'da, organik tarımın yaygınlaşması için Nilüfer Belediyesi tarafından oluşturulan Kent Bostanları'nda, 6,5 dönüm arazi üzerine 70 parselde, sebze, meyve, çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra Meksika hıyarı ile Küba marulunun da olduğu 580 çeşit ürün yetiştirilip, tohum elde ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:55
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        'Tohum Kütüphanesi'nde 580 çeşit ürün
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        BURSA'da, organik tarımın yaygınlaşması için Nilüfer Belediyesi tarafından oluşturulan Kent Bostanları’nda, 6,5 dönüm arazi üzerine 70 parselde, sebze, meyve, çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra Meksika hıyarı ile Küba marulunun da olduğu 580 çeşit ürün yetiştirilip, tohum elde ediliyor. Paketlenen tohumlar, 'Tohum Kütüphanesi' adı verilen yerde 16-18 dere sıcaklıkta özel olarak muhafaza ediliyor. Tohumlar, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

        Nilüfer Belediyesi tarafından organik tarımın yaygınlaşması için 2015 yılında, Ürünlü Mahallesi'nde Kent Bostanları kuruldu. 6,5 dönüm arazi üzerine 70 parselde kurulan Kent Bostanları’nda, aralarında, sebze, meyve, çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra Meksika hıyarı ile Küba marulunun da olduğu 580 çeşit ürün yetiştirilip, tohum elde ediliyor. Paketlenen tohumlar, 'Tohum Kütüphanesi' adı verilen yerde 16-18 dere sıcaklıkta özel olarak muhafaza ediliyor. Bölgenin toprak ve iklim koşullarına uyum sağlayan tohumlar ayrıştırılıyor. Organik tohumlar, her yıl düzenli olarak bölgedeki çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. Böylece organik tarım desteklenirken, Kent Bostanları’nın elektrik enerjisinin 3’te 1’inin çatı ve direklerde bulunan güneş enerjisi panellerinden karşılanmasıyla enerji tasarrufu da sağlanıyor.

        'EVSEL VE PAZAR ATIKLARDAN KOMPOST GÜBRE ELDE EDİYORUZ'

        Dağıtılmayan tohumları, 5 yıl sonra tazesini yetiştirerek yenilediklerini söyleyen Nilüfer Belediyesi Tarımsal Hizmet Sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehtap Köksal, "Tohumları sadece kompost ve hayvan gübresi ile yetiştiriyoruz. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Tesisimizde ayrıca, evsel ve pazar yerlerindeki atıkların yanı sıra çay ve kahve posalarından kompost gübre de elde ediyoruz. Bunları üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtıyorum. Bu yıl, Bursa, Antalya ve Eskişehir'de yaşayan 65 kişiye ücretsiz organik tohum ve kompost gübre verdik" dedi.

        'ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR ZİYARETÇİ GELİYOR'

        64’er metrekarelik 67 bahçeden oluşan ve ekolojik tarım koşullarına göre üretimin yapıldığı Kent Bostanları’nın öğrencilere ve vatandaşların ziyaretine açık olduğunu da belirten Köksal, bu sayede sadece çiftçilerin değil, toplumun her kesiminden, her yaştaki insanın organik tarımın önemini kavradığına dikkat çekerek, “Kent Bostanlarımıza her sene öğrenciler geliyor. Onlara burada yapılan işlemleri gösteriyoruz. Tohum Kütüphanesi’ni gezdirip, burası hakkında bilgiler aktarıyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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