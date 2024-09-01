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        Bursa'da hortum sandalyeleri uçurdu

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum, mahalle meydanındaki plastik sandalyeleri havalandırıp, savurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:40
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        Bursa'da hortum sandalyeleri uçurdu
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        BURSA’nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum, mahalle meydanındaki plastik sandalyeleri havalandırıp, savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün ilçenin Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle meydanında yapılacak düğün için hazırlıklar sürerken, aniden çıkan hortum, sıralanan plastik sandalyeleri uçurdu. Havalanan sandalyeler etrafa savrulurken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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