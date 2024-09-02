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        Bursa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı Suriyeli genci 12 bıçak darbesiyle öldürdü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Hani K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 03:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 03:50
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        Bursa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı Suriyeli genci 12 bıçak darbesiyle öldürdü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Hani K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki Efe G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü. 

        Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Efe G., yanındaki bıçakla Hani K.'yı yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hani K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Hani K., doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. 

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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