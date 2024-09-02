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        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'ın eşsiz manzarası

        BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', mevsim renklerinin tonlarıyla sürücülere eşsiz manzara sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:30
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        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'ın eşsiz manzarası
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        BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', mevsim renklerinin tonlarıyla sürücülere eşsiz manzara sunuyor. Domaniç Dağları'na uzanan yol, havadan dron ile görüntülendi.

        Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu eşsiz manzara, havadan dron ile görüntülendi. İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor. Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor. Bulutların ve ağaçların, yolun üstüne düşen gölgeleri güzel görüntüler oluştururken, sürücüler seyahatin bitmesini istemiyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşü ile hayran bırakıyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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