Fabrika gibi hastane; elektrik ve mobilya üretimi ile tıbbi cihazların tamiriyle yılda 50 milyon TL tasarruf

BURSA'da 11 ayrı binada 1520 yatak kapasitesi ile Güney Marmara'ya hizmet veren Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üretim ve tasarruf tedbirleri ile de adından söz ettiriyor. Binanın çatısına konulan güneş panellerinden ve doğal gazdan üretilen elektrikle, hastanenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'si karşılanıyor. Arızalanan tıbbi cihazlar da başka hastanelerin HEK'e (Hurda, Eskimiş, Köhne) ayırdığı cihazların parçaları ile tamir edilip, yeninden kullanılabilir hale getiriliyor. Kompleksin içerisinde kurulan atölyede, dolap ve masa gibi mobilyalar üretip, kullanan hastane, bu yöntemlerle 1 yılda 50 milyon lira tasarruf etti.

1520 yatak kapasitesi, 1100 hekim, 145 akademisyen, 5 bin 150 çalışanı bulunan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa'nın yanı sıra Güney Marmara Bölgesi'ne de hizmet veriyor. Türkiye'nin en büyüklerinden olan hastanede, 2023 yılında 4 milyon 200 bin hastaya ayakta, 175 bin hasta yatarak tedavi gördü. 11 ayrı binasında hizmet veren hastanede ayrıca 50 bin hasta ameliyat oldu. Hastanenin büyüklüğü kadar giderleri de fazla olunca, 1 yıl önce başhekimlik görevine getirilen Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, tasarruf konusunda çalışmalara başladı. Hastanenin önde gelen akademisyenleriyle bir araya gelen Ay, 'Hastane Konseyi'ni oluşturdu.

'KAĞITTAN 1,5 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİK' Konsey ile kurumsal kültürü geliştirme anlamında, hastaneyi mükemmeliyet merkezine dönüştürme yolunda, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma adına neler yapılabileceğine yönelik bilgi alışverişi yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, "Bu kapsamda hastanemizin faydasına, ülkemizin faydasına çeşitli kararlar aldık. Bunlardan bir tanesi, bu hastaneyi kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanan bir hastaneye dönüştürmeydi. Bu amaçla 'Dijital Hastaneye Dönüşüm Komisyonu' kurduk. Daha küçük bir ekiple çalışmaya başladık. Hastanede yaklaşık 9 bin 500 tıbbi cihazımız var. Bunları daha verimli kullanalım, hastanenin bilgi yönetim sistemine entegrasyonunu sağlayalım, kağıt çıktı kullanımını azaltalım, kağıt depolama ve kağıtların üzerinde yazılı verilere daha kolay ulaşılması için bu faaliyetlere başladık. Yaklaşık 2 yıllık süreçte kağıt kullanımımızı yüzde 50 azalttık. Kağıttan 1 milyon 500 bin lira tasarruf elde ettik. Yine cihaz entegrasyonlarını sağlayarak, hekimlerimizin ve hastalarımızın verilerini sonsuza kadar güvenli şekilde ulaşabilmelerini sağladık. Hastane arşivlerinin dijital arşive dönüşümü kapsamında faaliyetleri başlattık. Yine aynı şekilde eskiyen fiziki yapılarını, hastane imkanları ve kaynaklarını kullanarak maliyeti etkin şekilde dönüştürmeyi planladık" diye konuştu.

ELEKTRİKTE 5 MİLYON 250 BİN LİRA TASARRUF Hastanenin kendi kendine yetebilen bir hastane olabilmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Ay, "Genel olarak fiziki mekanların yenilenmesi, servislerin yenilenmesi, yoğun bakımların yenilenmesi, yeni hizmet alanlarının oluşturulması ve dijital hastaneye dönüşüm kapsamında bazı fiziki değişiklikler yaptık. Elimizden geldiğince maliyete etkin sürdürülebilir bir yaklaşım sergiledik. Kamuya yük olmayalım, kendi yağımızla kavrulalım, elimizden geleni yapalım diye ekibimizle, bu işe inanarak yola koyulduk. Örneğin hastanemizde çok ciddi bir enerji sarfiyatı mevcuttu. Bu amaçla hastane çatılarına güneş enerji panelleri kuruldu. Bin 152 güneş enerji paneli içinde toplam 40 kilovat saat kurulu güçle, bugüne kadar 871 bin kilovat saat elektrik üretimi sağladık. Bununla da yaklaşık 2 milyon 750 bin liralık bir tasarruf sağladık. Oransal olarak bakacak olursak, tüm elektrik sarfiyatımızın yüzde 20'sini güneş enerji panellerinden sağlamaktayız. Bunun yanında trijenerasyon sistemimizle doğal gazdan hem elektrik üretimini hem de hastanemizin ve hastalarımızın ihtiyacı olan sıcak su ihtiyacımızı karşılamaktayız. Burada da yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık tasarruf sağladık" dedi.

'TIBBİ CİHAZLARIMIZI KENDİMİZ TAMİR EDEREK 6 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLADIK' Hastanede 9 bin 251 tıbbi cihazın bulunduğunu, arızalanan tıbbi cihazların, başka hastanelerin HEK'e ayırdığı cihazların parçaları ile tamir edilip, yeninden kullanılabilir hale getirildiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, "Bunları faal tutmak çok önemli. Sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı açısından. Cihazlarımızın yüzde 96'sının periyodik bakımları ve onarımlarını kendi bünyemizdeki biyomedikal atölyelerimizde gerçekleştirmekteyiz. Hızlıca bu onarımları sağlayarak cihazlarımızı sağlık personellerimizin kullanımına sunuyoruz. Sadece kendi cihazlarımız değil, başka kurumlarda hurdaya ayrılmış olan cihazları da yine hastanemize getirterek, kullanılabilecek tüm parçaların onarımını sağlayarak, cihazlarımızda yeni yedek parça ihtiyacını minimize etmeye çalışıyoruz. Bu sayede son bir yılda yaklaşık 6 milyon liralık tasarruf sağladık" diye konuştu.

HASTANE İÇERİSİNDE MOBİLYA ÜRETİM ATÖLYESİ Kompleksin içerisinde kurulan atölyede ise hastanenin ihtiyacı olan dolap ve masa gibi mobilyaların üretilip kullanıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Ay, "Ayrıca mobilya atölyelerimizde hastanelerimizin ihtiyacı olan hasta dolapları, ilaç hazırlama dolapları, personel giyinme dolapları gibi birçok mobilya ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla ham maddeleri temin edilerek üretmekteyiz. Bu sayede son 1 yıl içinde yaklaşık 10 milyon liralık bir tasarruf elde ettik" ifadelerini kullandı. '1 YILDA 50 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAĞIN KAMU HAZİNESİNDE KALMASINI SAĞLADIK'