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        Bursa'da 2 kızıl geyik doğaya salındı; 1,5 saat süren operasyon kamerada

        BURSA'daUludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Geyik Üretim İstasyonu'nda üretilen 2 kızıl geyik, 1,5 saat süren operasyon sonrası doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:00
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        Bursa'da 2 kızıl geyik doğaya salındı; 1,5 saat süren operasyon kamerada
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        BURSA'daUludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Geyik Üretim İstasyonu'nda üretilen 2 kızıl geyik, 1,5 saat süren operasyon sonrası doğaya salındı. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

        Uludağ Milli Parkı'ndan 2004 yılında alınan 10 geyik ile başlatılan proje kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 100 hektarlık Geyik Üretim İstasyonu'nda üretilip, yaşamlarını sürdüren kızıl geyiklerden 2'si, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. DKMP ekiplerinin yakaladığı geyikler, veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra kendilerine zarar vermemeleri için boynuzları kesildi. Baygın haldeki geyiklerin koyuldukları taşıma kabinleri, forkliftle kamyona yüklenerek doğaya salınacakları bölgeye getirildi. Kendilerine gelen 2 erkek kızıl geyik burada doğaya salınırken, 1,5 saat süren operasyon saniye saniye kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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