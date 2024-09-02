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        Tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldüren 16 yaşındaki şüpheli: Kendimi korumak istedim

        BURSA'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:55
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        Tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldüren 16 yaşındaki şüpheli: Kendimi korumak istedim
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        BURSA'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G. (16) ifadesinde, "Kavga ediyorlardı, ayırmak istedik. Hani Kasım sopayla koluma vurdu. Kendimi korumak için bıçak kullandım. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani Kasım arasında çıkan tartışma, arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Arbedede Efe G., yanındaki bıçakla Hani Kasım'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hani Kasım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı belirlenen Kasım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olay sonrası kaçan Efe G. ile arkadaşları Doğukan K. (18), Doğukan S. (18), Deniz D. (18) ve Talha T. (18) ile kavgaya karışan Suriye uyruklu Halep E. (22) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Efe G., "Onlar, aralarında kavga ediyorlardı. Ayırmak istedik. Bu sırada Hani Kasım sopa ile saldırdı. Kolumdan yaralandım. Ben de kendimi korumak için bıçak kullandım. Olayın hemen ardından teslim oldum. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

        Sorgulamaları tamamlanan Efe G., 4 arkadaşı ve kavgaya karışan Halep E., adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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