Tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldüren 16 yaşındaki şüpheli: Kendimi korumak istedim (2)
6ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDIBursa'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G.
6ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Bursa'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G. (16) ile Doğukan Kartal (18), Doğukan Sağlam (18) ve Suriye uyruklu Halef Elhalef (22) tutuklanırken, Deniz D. ile Talha.T. serbest bırakıldı.
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