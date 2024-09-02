Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldüren 16 yaşındaki şüpheli: Kendimi korumak istedim (2)

        6ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDIBursa'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:47 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldüren 16 yaşındaki şüpheli: Kendimi korumak istedim (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        6ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

        Bursa'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G. (16) ile Doğukan Kartal (18), Doğukan Sağlam (18) ve Suriye uyruklu Halef Elhalef (22) tutuklanırken, Deniz D. ile Talha.T. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jakobs imzayı attı!
        Jakobs imzayı attı!
        Isparta'da kardeş cinayeti
        Isparta'da kardeş cinayeti
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Joao Mario geliyor!
        Joao Mario geliyor!
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da evinde ölü bulunan Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu Lopez için tö...
        Bursa'da evinde ölü bulunan Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu Lopez için tö...
        Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6'sı çocuk 12 yaralı
        Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6'sı çocuk 12 yaralı
        Tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldüren 16 yaşındaki şüpheli: Kendimi...
        Tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldüren 16 yaşındaki şüpheli: Kendimi...
        İncir hasadına katılan Varank: Destekler kalktı yalanlarına inanmayın
        İncir hasadına katılan Varank: Destekler kalktı yalanlarına inanmayın
        Mustafa Varank, Bursa'da incir hasadına katıldı:
        Mustafa Varank, Bursa'da incir hasadına katıldı:
        Bursa'da geyik sahasından alınan 2 kızıl geyik doğaya bırakıldı
        Bursa'da geyik sahasından alınan 2 kızıl geyik doğaya bırakıldı