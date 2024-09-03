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        15 yaşındaki sürücünün kullandığı traktörden düşüp ağır yaralandı; o anlar kamerada

        BURSA'da, arkadaşı Hüseyin Erol D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:40
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        15 yaşındaki sürücünün kullandığı traktörden düşüp ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        BURSA'da, arkadaşı Hüseyin Erol D.'nin (15) kullandığı traktörün motor kaputunun üstünde yolculuk yapan Furkan Ö. (15), dengesini kaybedip düştü. Traktörün Furkan Ö.'nün üstünden geçtiği anlar, kameraya yansıdı.

        Kaza, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Erol D. yönetimindeki traktörün motor kaputuna oturarak yolculuk yapan Furkan Ö., dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün ön ve arka tekerinin üzerinden geçtiği Furkan Ö., römorkun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Ö., tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirilen Furkan Ö.'nün tedavisinin ardından taburcu edildiği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi. Furkan Ö.'nün ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Hüseyin Erol D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, traktörün ise tescilsiz ve plakasız olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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