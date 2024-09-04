Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Fenalaşıp, düştüğü traktörün altında kalıp öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, fenayaşması sonucu kullandığı traktörden düşerek, ilerlemeye devam eden aracın altında kalan Hüseyin Karaman (68), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 00:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenalaşıp, düştüğü traktörün altında kalıp öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, fenayaşması sonucu kullandığı traktörden düşerek, ilerlemeye devam eden aracın altında kalan Hüseyin Karaman (68), yaşamını yitirdi. Traktör, park halindeki araçlara çarparak durdu. 

        Olay, saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokak üzerinde evi olan Hüseyin Karaman, 16 VP 713 plakalı traktörü ile evine doğru seyir halindeyken bir anda fenalaştı ve dengesini kaybederek araçtan düştü. İlerlemeye devam eden traktör, Karaman'ın üzerinden geçip, park halinde bulunan 16 RCM 59 plakalı bir minibüs ve 41 AFY 786 plakalı bir otomobile çarparak durdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

        Hüseyin Karaman'ın yakınları hastanede gözyaşı dökerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Bursaspor'un ilk deplasman giderleri Varank'tan
        Bursaspor'un ilk deplasman giderleri Varank'tan
        Bursa'da "Gastronomi Festivali" düzenlenecek
        Bursa'da "Gastronomi Festivali" düzenlenecek
        Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi Avrupa'ya açılıyor
        Türkiye'nin ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibi Avrupa'ya açılıyor
        Eski nişanlısının kaçırıp, ormanda vurduğu Elif'in diğer bacağı da kesildi
        Eski nişanlısının kaçırıp, ormanda vurduğu Elif'in diğer bacağı da kesildi
        Bursa'da yılbaşına kadar 33 yeni okul hizmete girecek
        Bursa'da yılbaşına kadar 33 yeni okul hizmete girecek
        TİGEM'de yürütülen çalışmalar Filipinler'deki tarım politikalarına fikir ve...
        TİGEM'de yürütülen çalışmalar Filipinler'deki tarım politikalarına fikir ve...