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        10 bin TL borç aldığı arkadaşını bacağından bıçakladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Süleyman Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 01:38 Güncelleme: 04.09.2024 - 01:40
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        10 bin TL borç aldığı arkadaşını bacağından bıçakladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Süleyman Ç. (58), 10 bin TL borç verdiği arkadaşı Murat K. (50) tarafından sol bacağından bıçaklandı. 

        Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K. ile arkadaşı Süleyman Ç. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., 10 bin TL borç aldığı Süleyman Ç.'yi defalarca sol bacağından bıçakladı. Süleyman Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Jandarma, olay yerinden kaçan Murat K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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