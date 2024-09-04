Geri dönüşüm tesisindeki yangın, 1 saatte kontrol altına alındı

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki fabrikalara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı.

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