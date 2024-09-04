Spiralle ayağını kesti

Olay, saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde ahşap kesen Ahmet İ.’nin elindeki spiral, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinden kaydı. Ayağı kesilen Ahmet İ., yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ahmet İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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