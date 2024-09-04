Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan çifte kupayla döndü

TÜRKİYE'ninilk engelli kadın pilotu Kübra Keskin (36), İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçti. Dünyada omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen 2 kadın pilottan biri olan Keskin, tek engelli kadın pilot olarak yarıştığı Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Çekya'daki organizasyonunda 1'incilik ve 3'üncülük kupasıyla döndü.

Bursa'da yaşayan Kübra Keskin, 20 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Kazadan 2,5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitiren, yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirerek, 18 yaşına girdiğinde ehliyet alan Keskin, Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda kendi kategorisinde kadınlar birincisi olan Kübra Keskin, 26-28 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçti.

AVRUPA'DA ÇİFTE KUPA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olan Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en zorlu ayaklarından biri olarak kabul edilen Barum Czech Rally Zlin'de 112 otomobilin katıldığı Çekya'daki organizasyonda kadın pilotlar arasında 1'inci, Rc 5 kategorisinde 3'üncü olarak çifte kupa kazandı. Bu yıl Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en uzun yarışı olarak kayda geçen Barum Czech Rally Zlin toplam 193 bin 59 kilometrelik özel etap ve 867 bin 33 kilometrelik toplam mesafesi ile pilotlar için büyük bir zorluk oluştururken; bu zorlu parkurlarda gösterdiği performans ve kararlılıkla yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

'YÜZÜMÜZÜ KARA ÇIKARTMADI' Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da adından söz ettiren başarılı pilot, Bursa'ya döner dönmez mutluluğunu, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görev yaptığı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret ederek paylaştı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kübra Denizci Keskin'in elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kübra'yı geçtiğimiz günlerde başarılar dileyerek Çekya'da düzenlenen ralli yarışına uğurlamıştık. Kübra'nın başarılı olacağına olan inancımız tamdı. Kendisi de yüzümüzü kara çıkartmadı. Barum Czech Rally Zlin'de kadın pilotlar arasında 1'inci oldu. Kendi kategorisinde ise 3'üncü oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Başarısıyla engelli bireylere rol model olduğunu düşünüyorum. Kübra'nın başarılarının devamını diliyorum. Belediye çalışanımız olduğu için de daha mutlu ve gururluyuz" dedi.