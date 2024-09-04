Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan çifte kupayla döndü

        TÜRKİYE'ninilk engelli kadın pilotu Kübra Keskin (36), İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan çifte kupayla döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninilk engelli kadın pilotu Kübra Keskin (36), İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçti. Dünyada omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen 2 kadın pilottan biri olan Keskin, tek engelli kadın pilot olarak yarıştığı Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Çekya'daki organizasyonunda 1'incilik ve 3'üncülük kupasıyla döndü.

        Bursa'da yaşayan Kübra Keskin, 20 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Kazadan 2,5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitiren, yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirerek, 18 yaşına girdiğinde ehliyet alan Keskin, Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda kendi kategorisinde kadınlar birincisi olan Kübra Keskin, 26-28 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçti.

        AVRUPA'DA ÇİFTE KUPA

        Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olan Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en zorlu ayaklarından biri olarak kabul edilen Barum Czech Rally Zlin'de 112 otomobilin katıldığı Çekya'daki organizasyonda kadın pilotlar arasında 1'inci, Rc 5 kategorisinde 3'üncü olarak çifte kupa kazandı. Bu yıl Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en uzun yarışı olarak kayda geçen Barum Czech Rally Zlin toplam 193 bin 59 kilometrelik özel etap ve 867 bin 33 kilometrelik toplam mesafesi ile pilotlar için büyük bir zorluk oluştururken; bu zorlu parkurlarda gösterdiği performans ve kararlılıkla yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

        'YÜZÜMÜZÜ KARA ÇIKARTMADI'

        Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da adından söz ettiren başarılı pilot, Bursa'ya döner dönmez mutluluğunu, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görev yaptığı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret ederek paylaştı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kübra Denizci Keskin'in elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kübra'yı geçtiğimiz günlerde başarılar dileyerek Çekya'da düzenlenen ralli yarışına uğurlamıştık. Kübra'nın başarılı olacağına olan inancımız tamdı. Kendisi de yüzümüzü kara çıkartmadı. Barum Czech Rally Zlin'de kadın pilotlar arasında 1'inci oldu. Kendi kategorisinde ise 3'üncü oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Başarısıyla engelli bireylere rol model olduğunu düşünüyorum. Kübra'nın başarılarının devamını diliyorum. Belediye çalışanımız olduğu için de daha mutlu ve gururluyuz" dedi.

        'OLDUKÇA ZOR BİR YARIŞTI'

        Avrupa'dan çifte kupayla döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Kübra Denizci Keskin ise "Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en uzun yarışı olan Czech Rally Zlin, oldukça da zor bir yarıştı. Buradan kupalarla dönmek, benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar Türkiye Şampiyonası'na geri dönüyoruz. 3 tane daha yarışımız olacak. O yarışlardan da umarım güzel sonuçlarla ayrılacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği

        Benzer Haberler

        Spiralle ayağını kesti
        Spiralle ayağını kesti
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Geri dönüşüm tesisindeki yangın, 1 saatte kontrol altına alındı
        Geri dönüşüm tesisindeki yangın, 1 saatte kontrol altına alındı
        30 yıl hapisle aranan şüpheli, ranzanın altında yakalandı
        30 yıl hapisle aranan şüpheli, ranzanın altında yakalandı
        Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
        Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
        Bursa'da 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, ranzanı...
        Bursa'da 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, ranzanı...