Bursaspor'un ilk deplasman giderleri Varank'tan

BURSASPOR’unligdeki ilk maçı olan Düzcespor deplasmanının giderlerini önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank üstlendi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 2024-2025 Futbol Sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlıyor. Bursaspor ise sezonun ilk hafta maçında deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor kulübü sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Varank’ın Düzcespor maçının sponsoru olduğunu duyurdu. Açıklamada "İlk deplasmanımız olan Düzcespor maçının sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur. İlk günden itibaren verdikleri desteklerle kulübümüzü yalnız bırakmayan, daha önce de 3 maaşını kulübümüze bağışlayan Bakanımıza, teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Bursaspor ile Düzcespor arasındaki maç 7 Eylül Cumartesi günü Düzce’de saat 16.00’da oynanacak.