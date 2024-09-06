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        4 imparatorluğun başkenti İznik, 'sakin ve müstakil' tatil isteyenlerin yeni adresi oldu

        TÜRKİYE'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin en büyük gölünün yer aldığı, göl altındaki bazilikası, çinisi ve 4 imparatorluğa başkentlik yapmasıyla dünyaya adını duyuran Bursa'nın İznik ilçesi, tatilcilerin de gözde yerleşim yerlerinden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:20
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        4 imparatorluğun başkenti İznik, 'sakin ve müstakil' tatil isteyenlerin yeni adresi oldu
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        TÜRKİYE’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin en büyük gölünün yer aldığı, göl altındaki bazilikası, çinisi ve 4 imparatorluğa başkentlik yapmasıyla dünyaya adını duyuran Bursa’nın İznik ilçesi, tatilcilerin de gözde yerleşim yerlerinden oldu. Ege ve Akdeniz’deki yoğunluktan bunalan ve daha izole bir tatil isteyenler, günlüğü 8-12 bin TL arasında değişen, 4 ile 10 kişi kapasiteli havuzlu villalarda konaklarken, İznik, sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim yüzde 100 doluluk oranıyla turistleri ağırlıyor.

        M.Ö. 377 ve M.Ö. 64 yılında Bithynia Krallığı’na, 1080 yılında Selçuklu Devleti’ne, 1204-1261 yıllarında Bizans İmparatorluğu'na, 1331-1335 yıllarında ise Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Bursa’nın İznik ilçesi, Türkiye’nin en büyük 5’inci gölü, bazilikası, dünyaca ünlü çini ve seramikleri, Helenistik çağdan kalma ızgara planlı kent yerleşimi, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapıları ile kültür turizminin yanı sıra ‘müstakil tatil’ anlayışıyla tatilcilerin de gözdesi oldu. Özellikle Covid-19 pandemisinin ardından geleneksel olarak tercih edilen 5 yıldızlı otellerin, yerini doğayla iç içe, izole ve kişisel alan sunan tatil anlayışına bırakmasıyla, ilçede inşa edilen göl manzaralı, havuzlu, müstakil villalar, 4 mevsim tercih edilmeye başlandı. Günlük konaklama bedeli 8-12 bin TL arasında değişen, 4 ile 10 kişi kapasiteli havuzlu villalar sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

        ‘PANDEMİ, TATİL ANLAYIŞINI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ’

        Konaklama tercihlerinin değişmesiyle, yerli ve yabancı turistlerin İznik’e ilgisinin arttığını söyleyen turizmci Ali Gençtürk, pandemi döneminin bu değişimde önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “Pandemi dönemi, insanların tatil anlayışını kökten değiştirdi. Artık kalabalık otellerde konaklamak yerine, daha izole ve mahremiyet sunan villalar tercih ediliyor. İnsanlar hem güvende olmak istiyor hem de doğayla baş başa kalarak huzurlu bir tatil geçirmek istiyorlar” dedi.

        ‘MÜSTAKİL VİLLALARA TALEP ARTIYOR’

        Yeni tatil anlayışının özellikle aileler ve arkadaş grupları arasında yaygınlaştığını belirten Gençtürk, “Özellikle aileler, çocuklarıyla daha rahat vakit geçirebilecekleri, kendilerine özel alanlarda konaklamayı tercih ediyor. Aynı şekilde arkadaş grupları da bu tür villalarda hem birlikte vakit geçirme hem de bireysel alanlarında dinlenme imkanı buluyorlar. Müstakil villaların sunduğu olanaklar, 5 yıldızlı otellerle yarışır nitelikte. Bu villalar, tatilcilere 5 yıldızlı otel konforunu sunarken, aynı zamanda özgürlük ve mahremiyet sağlıyor. Kendi havuzunuzda yüzebilir, kendi bahçenizde dinlenebilir ve dilediğiniz zaman dışarı çıkmadan tatilinizi sürdürebilirsiniz” diye konuştu.

        ‘KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSETMEK İSTİYORLAR’

        Müstakil havuzlu villaların önümüzdeki yıllarda popülerliğinin daha da artacağını söyleyen Ali Gençtürk, “Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Tatilciler artık sadece bir yerden bir yere gitmek değil, gittikleri yerde kendilerini evlerinde gibi hissetmek istiyorlar. Bu da müstakil villaları ön plana çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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