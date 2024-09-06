Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile 16 yaşındaki oğlu yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru giden Melih A. yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, önündeki Mahsun A.’nın kullandığı 63 VK 915 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Melih A. ile yanındaki oğlu Berat A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berat A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.