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        Sahipleri tarafından şiddete uğrayan 4 köpek yediemine teslim edildi

        BURSA'da, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:40
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        Sahipleri tarafından şiddete uğrayan 4 köpek yediemine teslim edildi
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        BURSA'da, E.D.C. (30) isimli kadının evinde işkenceden kurtarılan 2'si yavru 4 köpek, yaşadıkları travmayı atlattı. Sağlık durumları iyi olan köpekler, savcılık talimatıyla yediemin olarak, Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu'na (HAYTAP) teslim edildi.

        Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C., iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi köpeklere sürekli şiddet uygulayıp eziyet etti. Olay, E.D.C.'nin eski erkek arkadaşının, evdeki güvenlik kameralarını cep telefonu ile izledikten sonra, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. E.D.C.'nin, yavru ve yetişkin köpeklere bağırıp daha sonra dakikalarca dövdüğü görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, soruşturma başlatırken, 2'si yavru 4 köpek, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınıp Sahipsiz Hayvanlar Barınağı'na bırakıldı. Veteriner hekimlerin muayenelerinde şiddet gördükleri belirlenen köpeklerden dişi olan yavrunun sol gözünde kanama tespit edildi. Özel olarak bakımları yapılan köpekler, yaşadıkları travmadan kurtuldu. Sağlık durumları iyi olan köpekler, barınakta yaşamlarını sürdürürken; 13 dernek ve 40 kişi köpekleri sahiplendirmek için başvuruda bulundu.

        'SAHİPLENDİRİLECEKLER'

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. Köpeklerine şiddet uyguladığı öne sürülen E.D.C.'nin bulunması için yakalama kararı çıkartan savcılık, barınakta bulunan 2'si yavru 4 köpeğin, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edilmesine karar verdi.

        Osmangazi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, köpeklerin 3 haftadır misafirleri olduğunu söyleyerek, "Köpeklerimizin sağlığı çok iyi. Şu anda hiçbir sorunları bulunmuyor. Savcılık talimatıyla HAYTAP'a yediemin olarak verdik. Soruşturma sonrası hayvanlar, kalıcı olarak belirlenen dernek veya kişilere sahiplendirilecekler" diye konuştu.

        'YUVALARINI BULACAĞIZ'

        Köpekleri, yediemin olarak teslim alan HAYTAP temsilcisi Betül Demir ise kötü sonuçlarla barınağa gelen 4 köpeği gözlemlemeye geldiklerini söyleyerek "Köpeklerimizin sağlık durumları gayet iyi. Bundan sonraki süreçler tamamlandıktan sonra yuvalarını bulacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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