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        Karacabey Belediyespor - Erbaaspor: 1-0

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Muhammed Yıldız, Şükrü ÇavcıKARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan - Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:50 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:55
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        Karacabey Belediyespor - Erbaaspor: 1-0
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Muhammed Yıldız, Şükrü Çavcı

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan - Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.90 Furkan Metin), Saruhan Fındıkçı (Dk.73 Talha Yünkuş), Abdullah Balıkçı (Dk.46 Ömer Faruk Yücel), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.81 Koray Yağcı), Ümit Yasin Arslan, Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk.73 Furkan Yasin Yalçın)

        ERBAASPOR: Hüseyin Koç - Ozan İsmail Koç, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.66 Hasan Kaya), Berk Akgönül(Dk.46 Onurcan Güler), Sitenliy Okavuçi, Gökhan Payal, Cemal Şener (Dk.90 Mahmut Sarıhasan), Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Oğulcan Enes Demiroğlu, Bahadır Yıldırım

        GOL: Dk.16 Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Bahadır Yıldırım, Cemal Şener (Ankara Demirspor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 2’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor’u 1-0 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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