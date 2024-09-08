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        Komisyona takılan organ nakli ticareti sanıklarına 'iyi hal' indirimi ile 3'er yıl hapis cezası

        BURSA'da, böbrek hastası Younis Kashakra'nın (37), kardeşi Saber Kashakra (30) adına düzenlenen sahte pasaportla, Suriye uyruklu İsmail El Torad'ın (31) donör olması için Ali Almuhammad (32) ile 40 bin dolara anlaştığı olaya ilişkin 4 sanık, 'Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçlarından 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:45
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        Komisyona takılan organ nakli ticareti sanıklarına 'iyi hal' indirimi ile 3'er yıl hapis cezası
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        BURSA'da, böbrek hastası Younis Kashakra’nın (37), kardeşi Saber Kashakra (30) adına düzenlenen sahte pasaportla, Suriye uyruklu İsmail El Torad’ın (31) donör olması için Ali Almuhammad (32) ile 40 bin dolara anlaştığı olaya ilişkin 4 sanık, ‘Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek’ suçlarından 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıkların cezası ‘iyi hal’ indirimi ile 3'er yıl 1'er ay 15'er güne düşürüldü.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından donörden organ nakli yapacak kişilerin araştırılması için kurulan komisyon, 40 bin dolar karşılığında sahte evrak düzenleyerek nakil yapmak isteyen 4 kişinin yakalanmasını sağladı. Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan böbrek hastası Younis Kashakra, böbrek nakli için sosyal medyada tanıştığı Bursa'da oturan Ali Almuhammed'den yardım istedi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Almuhammed'den para karşılığında donör bulma sözü alan Younis Kashakra, böbrek nakli konusunda resmiyette donör olarak göstereceği kardeşi Saber ile Bursa'ya geldi.

        BÖBREĞİNİ 15 BİN DOLARA SATIŞA ÇIKARMIŞ

        Younis Kashakra, kafeteryada buluştukları Ali Almuhammed'in, "Ben sana donör buldum. İlaçlarını da temin edeceğim. Yalnız, donör olacak kişinin fotoğraf ve kimlik bilgilerini kardeşinin pasaportuna eklememiz gerekiyor. Nakil gerçekleştikten sonra da 40 bin dolarınızı alırım" teklifini, kardeşiyle birlikte kabul etti. Bunun üzerine, Almuhammed, Adana'da yaşayan ve nakil için bir böbreğini 15 bin dolara satışa çıkartan İsmail El Torad ile anlaştı. Almuhammed, sonraki gün Bursa'ya gelen vericiye, otel ve yemek giderleri için 2 bin lira verirken, fotoğraf ve kimlik bilgilerini de Saber Kashakra'nın pasaportuna yapıştırdı.

        Olay, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu nakil öncesi komisyonun, donör olarak Saber Kashakra'yı sorgulamak üzere çağırması sonucu ortaya çıktı. Toplantıya, Saber Kashakra'nın pasaportuna kimlik bilgilerini yükleyip, fotoğrafını yapıştırarak gelen İsmail El Torad, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Polis daha sonra, Kashakra kardeşleri kaldıkları otelde, Ali Almuhammed'i ise Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı. Adliyeye çıkartılan şüphelerden 3'ü tutuklanırken, İsmail El Torad ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SAVCI, TUTUKSUZ SANIKLARIN HAPSİNİ İSTEDİ

        Savcılık soruşturmasının ardından sanıklar hakkında, Bursa 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan ilk duruşmada, Ali Almuhammed yöneltilen suçlamayı kabul etmezken, diğer sanıklar ise Türkiye'de bu şekilde organ naklinin suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Mahkemede söz alan, Kashakra kardeşlerin avukatı Canan Kongur, “Müvekkilerden Younis, kronik böbrek hastası. Kardeşi Saber, böbreğinin birini ağabeyine vermeyi kabul etti. Bu nedenle Türkiye’ye geldiler. Suç işleme gibi bir amaçları yoktu. Evrakta gerçekleştirilen ‘sahtecilik’ suçu ile hiçbir ilgileri bulunmuyor. Onların dışında yapılan bir olay bu. Haberleri olsa, böyle bir riske asla girmezlerdi” dedi. Mahkeme hakimi, duruşma sonrası tutuklu 3 sanığın da tahliyesini kararlaştırdı.

        Savcının haklarında, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘organ ve doku ticareti’ suçlarından 7 yıldan 14’er yıla kadar hapis cezası talep ettiği sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıkların gelmediği duruşmada söz alan Kashakra kardeşlerin avukatı Canan Kongur, müvekkillerinin suç işleme gibi bir amaçları olmadığını söyledi.

        Kararını açıklayan mahkeme hakimi, ‘Yalan beyanda bulunmak’ suçlarından beraatlerine karar verdiği 4 sanığı, ‘Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek’ suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 3'er yıl 1'er ay 15'er güne düşürdü. Mahkeme ayrıca, ‘Resmi evrakta sahtecilik’ suçundan sanıklara verdiği 1'er yıl 8'er ay hapis cezasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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