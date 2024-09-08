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        Bursaspor galibiyeti tribünde kalan 6 taraftar ile kutladı

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, sezona 2-0'lık galibiyet ile sezona başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:35
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        Bursaspor galibiyeti tribünde kalan 6 taraftar ile kutladı
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        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, sezona 2-0'lık galibiyet ile sezona başladı. Maç oynanırken polis ve taraftarlar arasında gergin anlar yaşanırken, ilk yarının sonuna doğru 6 kişi hariç bütün Bursasporlu taraftarlar tribünleri terk etti. Maç boyunca takımlarına destek veren 6 taraftar, son düdükle beraber takımı tribüne çağırarak selamladı.

        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezonun ilk hafta maçında Bursaspor deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor taraftarı için Düzce Şehir Stadyumu’nda 500 kişilik yer ayrılması, Bursaspor taraftarının da yaklaşık 2 bin kişi ile Düzce’ye gitmesi ile çok sayıda taraftar dışarıda kaldı. Maç oynandığı esnada ise hem tribünlerde hem de dışarıda kalan taraftarlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı. İlk yarının bitimine doğru ise Bursaspor taraftarları tribünleri terk etti.

        GALİBİYET 6 TARAFTAR İLE KUTLANDI

        Tribünlerin boşaltılmasının ardından ikinci yarıda Bursaspor’a ayrılan deplasman tribününde 6 Bursaspor taraftarı kaldı. Maç boyunca takımlarına destek veren 6 taraftar, maç bitiminde ise takımı tribünlere çağırdı. Bursasporlu futbolcular maç sonu galibiyeti tribündeki 6 taraftar ile kutladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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