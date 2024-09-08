Hurdalıkta çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu hurdalıkta saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

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